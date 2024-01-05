Ворог вночі обстріляв Вовчанськ на Харківщині, за добу вдарив по 15 населених пунктах області: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували 15 населених пунктів Харківщини, про жертви не повідомляється.
російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по селищу Липці, а вночі обстріляв Вовчанськ. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району
Деталі
За словами очільника ОВА, сьогодні о 00:05 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Обійшлось без постраждалих.
4 січня близько 20:00 та 20:50 противник завдав ракетний удар і обстріляв з артилерії та РСЗВ с. Липці Харківського району. За словами Синєгубова, даних про руйнування і постраждалих немає.
Доповнення
Як повідомив голова ОВА, внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 16074 абонентів у 65 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів.
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