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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ночью обстрелял Волчанск на Харьковщине, за сутки ударил по 15 населенным пунктам области: есть повреждения

Киев • УНН

 • 57418 просмотра

Российские войска атаковали 15 населенных пунктов Харьковщины, о жертвах не сообщается.

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Накануне вечером враг нанес ракетный удар по поселку Липцы, а ночью обстрелял Волчанск. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

 Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района

- написал Синегубов в Telegram.

Детали 

По словам главы ОВА, сегодня в 00:05 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших. 

4 января около 20:00 и 20:50 противник нанес ракетный удар и обстрелял из артиллерии и РСЗО с. Липцы Харьковского района. По словам Синегубова, данных о разрушениях и пострадавших нет. 

Дополнение 

Как сообщил председатель ОВА, в результате боевых действий в Харьковской области обесточены 16074  абонентов в 65 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов. 

Ракетный удар рф по Харькову: от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко04.01.24, 22:04 • 31192 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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