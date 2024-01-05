Враг ночью обстрелял Волчанск на Харьковщине, за сутки ударил по 15 населенным пунктам области: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали 15 населенных пунктов Харьковщины, о жертвах не сообщается.
российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Накануне вечером враг нанес ракетный удар по поселку Липцы, а ночью обстрелял Волчанск. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Купянского района
Детали
По словам главы ОВА, сегодня в 00:05 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.
4 января около 20:00 и 20:50 противник нанес ракетный удар и обстрелял из артиллерии и РСЗО с. Липцы Харьковского района. По словам Синегубова, данных о разрушениях и пострадавших нет.
Дополнение
Как сообщил председатель ОВА, в результате боевых действий в Харьковской области обесточены 16074 абонентов в 65 населенных пунктах Изюмского, Купянского, Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.
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