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За менше ніж два тижні росіяни 33 рази вдарили по Харкову ракетами та "шахедами" - Офіс Генерального прокурора

За менше ніж два тижні росіяни 33 рази вдарили по Харкову ракетами та "шахедами" - Офіс Генерального прокурора

Київ • УНН

 • 22889 перегляди

Харків був уражений російськими ракетами та безпілотниками 33 рази менш ніж за два тижні, в результаті чого 5 людей загинули і 99 отримали поранення. Генеральна прокуратура розслідує понад 21 000 воєнних злочинів у регіоні.

З 23 грудня армія рф здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та 4 напади БпЛА, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН

Деталі 

Зазначається, що Генпрокурор Андрій Костін разом з керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від МКС Брендою Голліс побували у місцях російських атак на цивільну інфраструктуру Харківщині. 

Лише з 23 грудня зс рф здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та 4 напади БпЛА. Загинуло 5 осіб. 99 поранено, у тому числі 8 неповнолітніх

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Повідомляється, що загалом в Харківській області розслідується понад 21 тисяча воєнних злочинів, з яких майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні обʼєкти, здебільшого житлові будинки. Решта – вбивства, незаконне позбавлення волі, катування тощо. 

Ми тісно співпрацюємо з МКС щодо розслідування фактів вбивств цивільного населення, катувань, позбавлення волі, сексуального насильства, обстрілів критичної цивільної інфраструктури, – зазначив Генпрокурор. 

Також Андрій Костін разом Брендою Голліс відвідали село Гроза.  

"Три місяці тому назва цього невеликого населеного пункту стала ще одним синонімом жорстокості та безпринципності ворога – поряд з Бучею, Ірпенем, Ізюмом та іншими містами й селищами, де російські війська вбивали та катували мирних українців", – заявив Генпрокурор. 

Тоді, 5 жовтня 2023 року внаслідок удару ракетою "Іскандер" по кафе у цьому селі загинули 59 людей. Практично чверть усіх мешканців Грози. 

Слідство вже встановило нелюдів, які навели ворожі війська на ціль. Працюємо над ідентифікацією виконавців та російських офіцерів, які віддали цей злочинний наказ

 – наголосив Костін. 

Доповнення 

У Харкові внаслідок ракетного удару армії рф 2 січня  загинуло двоє людей. У лікарнях залишаються 16 із 62 поранених. Один із них знаходиться у важкому стані. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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