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Ракетна атака рф на Харків 2 січня: в лікарнях залишаються ще 16 постраждалих

Ракетна атака рф на Харків 2 січня: в лікарнях залишаються ще 16 постраждалих

Київ • УНН

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16 постраждалих від ракетного обстрілу Харкова 2 січня досі залишаються в медзакладах, один з них у важкому стані.

У лікарнях залишаються 16 із 62 поранених внаслідок ворожого обстрілу Харкова 2 січня. Один із них знаходиться у важкому стані.  Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

У медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня

- написав Синєубов у Telegram.

Деталі

За його словами, на стаціонарному лікуванні знаходиться 11 жінок та 5 чоловіків, серед них хлопчик 9 років.   За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, він стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин. 

Як повідомляється, у важкому стані знаходиться 56-річний чоловік. Він отримав множинні уламкові ураження.  Його було прооперовано. 

Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що у Харкові кількість загиблих через ракетну атаку російських військ 2 січня збільшилася до двох людей, 62 осіб травмовано. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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