Ракетна атака рф на Харків 2 січня: в лікарнях залишаються ще 16 постраждалих

У лікарнях залишаються 16 із 62 поранених внаслідок ворожого обстрілу Харкова 2 січня. Один із них знаходиться у важкому стані. Про це у четвер повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

У медзакладах Харківщини залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня - написав Синєубов у Telegram.

Деталі

За його словами, на стаціонарному лікуванні знаходиться 11 жінок та 5 чоловіків, серед них хлопчик 9 років. За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, він стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин.

Як повідомляється, у важкому стані знаходиться 56-річний чоловік. Він отримав множинні уламкові ураження. Його було прооперовано.

Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що у Харкові кількість загиблих через ракетну атаку російських військ 2 січня збільшилася до двох людей, 62 осіб травмовано.