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Жертвами ракетної атаки рф на Харків 2 січня стали вже двоє людей

Жертвами ракетної атаки рф на Харків 2 січня стали вже двоє людей

Київ • УНН

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Двоє загиблих, 62 поранені внаслідок російського ракетного обстрілу центрального району Харкова.

У Харкові кількість загиблих через ракетну атаку російських військ 2 січня збільшилася до двох людей, 62 осіб травмовано, повідомила у четвер Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

На жаль, у лікарні померла одна з поранених - 84-річна жінка. Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані

- повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок удару рф по ХАркову 2 січня зросла до 63.

Доповнення

За даними прокуратури, 2 січня близько 7:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі містян тощо.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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