Жертвами ракетної атаки рф на Харків 2 січня стали вже двоє людей
Київ • УНН
Двоє загиблих, 62 поранені внаслідок російського ракетного обстрілу центрального району Харкова.
У Харкові кількість загиблих через ракетну атаку російських військ 2 січня збільшилася до двох людей, 62 осіб травмовано, повідомила у четвер Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
На жаль, у лікарні померла одна з поранених - 84-річна жінка. Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф загинуло 2 жінок, ще 62 цивільних мешканців травмовані
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок удару рф по ХАркову 2 січня зросла до 63.
Доповнення
За даними прокуратури, 2 січня близько 7:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків. Зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі містян тощо.