Ракетна атака рф на Харків 2 січня: кількість постраждалих збільшилась до 63

У Харкові кількість постраждалих через ворожу ракетну атаку 2 січня збільшилася до 63 людей, повідомила у четвер Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога на Шевченківський район м. Харкова 2 січня кількість травмованих збільшилась до 63 - йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається, до медиків звернулась 23-річна дівчина, у неї акуботравма.

Доповнення

Раніше було відомо про 62 поранених внаслідок масштабної атаки рф на Харків 2 січня. Одна людина загинула.