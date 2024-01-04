Ракетная атака рф на Харьков 2 января: количество пострадавших увеличилось до 63
Киев • УНН
Количество пострадавших в результате ракетного обстрела Харькова 2 января возросло до 63 человек, в том числе 23-летняя девушка с акушерской травмой.
В Харькове количество пострадавших из-за вражеской ракетной атаки 2 января увеличилось до 63 человек, сообщила в четверг Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Вследствие вражеской ракетной атаки врага на Шевченковский район г. Харькова 2 января количество травмированных увеличилось до 63 человек
Как отмечается, к медикам обратилась 23-летняя девушка, у нее акуботравма.
Дополнение
Ранее было известно о 62 раненых в результате масштабной атаки рф на Харьков 2 января. Один человек погиб.