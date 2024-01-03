У Харкові кількість постраждалих через ракетну атаку рф зросла до 62
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Харкова було поранено 62 людини, у тому числі дітей, і загинула одна жінка
У Харкові кількість постраждалих через ворожу ракетну атаку 2 січня збільшилася до 62 людей, одна жінка загинула, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу міста Харкова постраждали 62 людей, з них 6 - діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 - діти. Двоє дорослих у тяжкому стані
Зі слів голови ОВА, о 22:40 та 22:42 окупанти знову обстріляли Харків, попередньо - ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога, з його слів, минулої доби зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Зокрема, повідомив він, учора близько 12:00 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Без постраждалих.
О 13:47 та 14:30 окупанти, за даними Синєгубова, завдали ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала 65-річна жінка.
О 21:30 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будинок, зазначив він.
"ЗСУ відбили впродовж доби 12 атак ворога поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району", - повідомив голова ОВА.
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