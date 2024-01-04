Жертвами ракетной атаки рф на Харьков 2 января стали уже два человека
Киев • УНН
Двое погибших, 62 ранены в результате российского ракетного обстрела центрального района Харькова.
В Харькове количество погибших из-за ракетной атаки российских войск 2 января увеличилось до двух человек, 62 человека травмированы, сообщила в четверг Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
К сожалению, в больнице умерла одна из раненых - 84-летняя женщина. По состоянию на сейчас в результате массированной ракетной атаки рф погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителей травмированы
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате удара рф по Харкову 2 января возросло до 63.
Дополнение
По данным прокуратуры, 2 января около 7:30 вооруженные силы рф нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части города Харьков. Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе. В результате вражеских ударов повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили горожан и тому подобное.