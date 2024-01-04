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Ракетная атака рф на Харьков 2 января: в больницах остаются еще 16 пострадавших

Ракетная атака рф на Харьков 2 января: в больницах остаются еще 16 пострадавших

Киев • УНН

 • 21786 просмотра

16 пострадавших от ракетного обстрела Харькова 2 января до сих пор остаются в медучреждениях, один из них в тяжелом состоянии.

В больницах остаются 16 из 62 раненых в результате вражеского обстрела Харькова 2 января. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января

- написал Синеубов в Telegram.

Детали

По его словам, на стационарном лечении находится 11 женщин и 5 мужчин, среди них мальчик 9 лет.  По данным врачей, состояние 9-летнего ребенка средней тяжести, он стабильный. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушибленную рану мягких тканей. 

Как сообщается, в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Он получил множественные осколочные поражения. Он был прооперирован. 

Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Харькове количество погибших из-за ракетной атаки российских войск 2 января увеличилось до двух человек, 62 человека травмированы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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