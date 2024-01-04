Ракетная атака рф на Харьков 2 января: в больницах остаются еще 16 пострадавших
Киев • УНН
16 пострадавших от ракетного обстрела Харькова 2 января до сих пор остаются в медучреждениях, один из них в тяжелом состоянии.
В больницах остаются 16 из 62 раненых в результате вражеского обстрела Харькова 2 января. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом в четверг сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января
Детали
По его словам, на стационарном лечении находится 11 женщин и 5 мужчин, среди них мальчик 9 лет. По данным врачей, состояние 9-летнего ребенка средней тяжести, он стабильный. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушибленную рану мягких тканей.
Как сообщается, в тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина. Он получил множественные осколочные поражения. Он был прооперирован.
Другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Харькове количество погибших из-за ракетной атаки российских войск 2 января увеличилось до двух человек, 62 человека травмированы.