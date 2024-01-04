За менее чем две недели россияне 33 раза ударили по Харькову ракетами и "шахедами" - Офис Генерального прокурора

С 23 декабря армия рф осуществили 29 ракетных обстрелов Харькова и 4 нападения БпЛА, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Генпрокурор Андрей Костин вместе с руководителем расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от МУС Брендой Холлис побывали в местах российских атак на гражданскую инфраструктуру Харьковской области.

Только с 23 декабря вс рф совершили 29 ракетных обстрелов Харькова и 4 нападения БпЛА. Погибло 5 человек. 99 ранены, в том числе 8 несовершеннолетних - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Сообщается, что всего в Харьковской области расследуется более 21 тысячи военных преступлений, из которых почти 15 тысяч связаны с нападениями на гражданские объекты, в основном жилые дома. Остальные - убийства, незаконное лишение свободы, пытки и тому подобное.

Мы тесно сотрудничаем с МУС по расследованию фактов убийств гражданского населения, пыток, лишения свободы, сексуального насилия, обстрелов критической гражданской инфраструктуры, - отметил Генпрокурор.

Также Андрей Костин вместе Брендой Холлис посетили село Гроза.

"Три месяца назад название этого небольшого населенного пункта стало еще одним синонимом жестокости и беспринципности врага - наряду с Бучей, Ирпенем, Изюмом и другими городами и поселками, где российские войска убивали и пытали мирных украинцев", - заявил Генпрокурор.

Тогда, 5 октября 2023 года в результате удара ракетой "Искандер" по кафе в этом селе погибли 59 человек. Практически четверть всех жителей Грозы.

Следствие уже установило извергов, которые навели вражеские войска на цель. Работаем над идентификацией исполнителей и российских офицеров, которые отдали этот преступный приказ - подчеркнул Костин.

Дополнение

В Харькове в результате ракетного удара армии рф 2 января погибло два человека. В больницах остаются 16 из 62 раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии.