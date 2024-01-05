Скопления вражеских войск вблизи Харьковщины не наблюдаются: Синегубов о возможности повторного наступления рф

Вблизи Харьковщины не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении. Однако ситуация может в любой момент измениться, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Скопления мы пока не наблюдаем, не фиксируем. И опять же по всей линии границы у нас ситуация не изменилась. Однако все равно мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Мы четко понимаем, что враг своих намерений относительно возможного отражения территорий, которые он потерял при освобождении осенью 22 года и планов по городу Харькову, по оккупации, он так же не оставил. Поэтому мы должны быть к этому готовы