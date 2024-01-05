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Скопления вражеских войск вблизи Харьковщины не наблюдаются: Синегубов о возможности повторного наступления рф

Скопления вражеских войск вблизи Харьковщины не наблюдаются: Синегубов о возможности повторного наступления рф

Киев • УНН

 • 23777 просмотра

Нынешнее наращивание сил противника под Харьковом не свидетельствует о неизбежном наступлении, но власти не теряют бдительности.

Вблизи Харьковщины не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении. Однако ситуация может в любой момент измениться, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Скопления мы пока не наблюдаем, не фиксируем. И опять же по всей линии границы у нас ситуация не изменилась. Однако все равно мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Мы четко понимаем, что враг своих намерений относительно возможного отражения территорий, которые он потерял при освобождении осенью 22 года и планов по городу Харькову, по оккупации, он так же не оставил. Поэтому мы должны быть к этому готовы

- сказал Синегубов.

Детали

Недавно издание The Telegraph сообщило, ссылаясь на собственные источники, что предположительно Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова. "Возможная дата его начала 15 января",- говорилось в материале.

Однако Олег Синегубов пояснил, что "для того, чтобы говорить о планах врага о каком-либо наступлении, он должен сконцентрировать подразделения на том или ином направлении". Однако пока такой концентрации нет, поэтому нет объективных оснований считать, что враг в ближайшее время будет снова осуществлять попытки взятия Харькова и области.

Напомним 

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Харьковской области. Накануне вечером враг нанес ракетный удар по поселку Липцы, а ночью обстрелял Волчанск. Обошлось без пострадавших.

За менее чем две недели россияне 33 раза ударили по Харькову ракетами и "шахедами" - Офис Генерального прокурора04.01.24, 15:41 • 22887 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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