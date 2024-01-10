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Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 17:37  •  18424 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Залужный встретился с командирами бригад в Купянске, которые противодействуют активному наступлению врага и планируют оперативные шаги.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что во время встречи с военными в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" встретился с командирами бригад, которые работают на Купянском направлении. Об этом пишет УНН.

Детали 

В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОСУВ "Хортица". Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать на всех направлениях

- рассказал Залужный. 

Он также подчеркнул, что несмотря на давление наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Провели продуктивную работу с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении. Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений 

- резюмировал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Он также поблагодарил украинских военных, которые держат оборону в сверхсложных условиях.

Дополнение 

Ранее УНН сообщал, что министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Напомним,

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что враг не имеет успехов на Купянском направлении, а Силы обороны находятся в активной обороне.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Залужний зустрівся з командирами бригад, які тримають оборону на Куп'янську напрямку
Zaluzhnyi met with brigade commanders holding the line in Kupyansk
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Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Залужный встретился с командирами бригад в Купянске, которые противодействуют активному наступлению врага и планируют оперативные шаги.

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