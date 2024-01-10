Залужный встретился с командирами бригад, которые держат оборону на Купянском направлении

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что во время встречи с военными в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" встретился с командирами бригад, которые работают на Купянском направлении. Об этом пишет УНН.

Детали

В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОСУВ "Хортица". Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать на всех направлениях - рассказал Залужный.

Он также подчеркнул, что несмотря на давление наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике.

Провели продуктивную работу с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении. Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений - резюмировал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Он также поблагодарил украинских военных, которые держат оборону в сверхсложных условиях.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Напомним,

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо заявил, что враг не имеет успехов на Купянском направлении, а Силы обороны находятся в активной обороне.