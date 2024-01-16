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Обговорили перспективу об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для перемоги: Залужний поговорив із головою військового комітету Альянсу

Обговорили перспективу об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для перемоги: Залужний поговорив із головою військового комітету Альянсу

Київ • УНН

 • 118546 перегляди

Командувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив з Головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером об'єднання технологічних зусиль з НАТО для перемоги. Ключові питання будуть детально обговорені на майбутньому засіданні Ради Україна-НАТО.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Йшлося про перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги, передає УНН.

Як повідомив Залужний, телефонна розмова із адміралом Бауером відбулась напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генеральних штабів.

"Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу, саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", - написав Залужний у Telegram.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, було досягнуто домовленості "детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання, до якого приєднаюся у форматі відеоконференції".

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