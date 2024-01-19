НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения

Около 90 000 военнослужащих примут участие в крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО, которые начнутся на следующей неделе, заявил в четверг главнокомандующий силами альянса Крис Каволи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Масштабные учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024 начнутся на следующей неделе и продлятся до мая

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки", - сказал американский генерал журналистам в Брюсселе после двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств.

По словам Каволи, войска будут направлены из стран-союзников по НАТО и Швеции.

Дополнение

Председатель Военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс сейчас имеет самые надежные оборонительные планы со времен Холодной войны, чтобы "сдержать любого врага и защитить каждый дюйм своей территории".