НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения
Киев • УНН
На следующей неделе начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.
Около 90 000 военнослужащих примут участие в крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО, которые начнутся на следующей неделе, заявил в четверг главнокомандующий силами альянса Крис Каволи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Масштабные учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024 начнутся на следующей неделе и продлятся до мая
"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки", - сказал американский генерал журналистам в Брюсселе после двухдневного совещания глав национальных оборонных ведомств.
По словам Каволи, войска будут направлены из стран-союзников по НАТО и Швеции.
Дополнение
Председатель Военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс сейчас имеет самые надежные оборонительные планы со времен Холодной войны, чтобы "сдержать любого врага и защитить каждый дюйм своей территории".
НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия военные учения
На следующей неделе начнутся крупнейшие за последние десятилетия военные учения НАТО, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих.
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