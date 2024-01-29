НАТО слід підготуватись до ракетних ударів рф по всій Європі - The Times

В рамках підготовки до можливого нападу рф на НАТО, військові чиновники у Європі закликають спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють пересування військ. Про це пише The Times, передає УНН.

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Попри те, що зараз вся увага рф зосереджена на Україні, у Європі стурбовані можливістю нападу москви розпочати новий конфлікт проти країн НАТО. У зв'язку з цим військове командування Альянсу попереджає, що слід готуватись можливих ударів рф по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині

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Зокрема, генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки.

Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи.

Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу