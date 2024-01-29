НАТО слід підготуватись до ракетних ударів рф по всій Європі - The Times
Київ • УНН
Готуючись до можливого нападу росії на країни НАТО, європейські військові закликають до спрощення бюрократичних процедур, щоб уможливити швидке переміщення військ і техніки між членами Альянсу. Вони прагнуть створити "військовий Шенген" до саміту НАТО в липні, щоб забезпечити вільні транскордонні військові перевезення.
В рамках підготовки до можливого нападу рф на НАТО, військові чиновники у Європі закликають спростити бюрократичні процедури, які ускладнюють пересування військ. Про це пише The Times, передає УНН.
Деталі
Попри те, що зараз вся увага рф зосереджена на Україні, у Європі стурбовані можливістю нападу москви розпочати новий конфлікт проти країн НАТО. У зв'язку з цим військове командування Альянсу попереджає, що слід готуватись можливих ударів рф по об'єктах по всій Європі, зокрема в Німеччині
П'ять країн-членів НАТО моделюють можливий сценарій російської агресії – Стефанішина26.01.24, 00:30 • 126534 перегляди
Зокрема, генерал-лейтенант Олександр Соллфранк, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині, закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки.
Також потрібно дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи.
Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу
Доповнення
Крім того, лідери країн Альянсу переконані, що мають обмежений час, щоб зміцнити свою оборону.
Вони сподіваються узгодити введення системи "воєнного Шенгену", яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн НАТО, до саміту у Вашингтоні у липні.
Нагадаємо
Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.