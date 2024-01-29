НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

В рамках подготовки к возможному нападению рф на НАТО, военные чиновники в Европе призывают упростить бюрократические процедуры, которые затрудняют передвижение войск. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали

Несмотря на то, что сейчас все внимание рф сосредоточено на Украине, в Европе обеспокоены возможностью нападения москвы начать новый конфликт против стран НАТО. В связи с этим военное командование Альянса предупреждает, что следует готовиться возможных ударов рф по объектам по всей Европе, в частности в Германии

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В частности, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники.

Также нужно позволить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.

Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу - отмечает Сольфранк.

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Кроме того, лидеры стран Альянса убеждены, что имеют ограниченное время, чтобы укрепить свою оборону.

Они надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит военным конвоям свободно передвигаться по территории стран НАТО, до саммита в Вашингтоне в июле.

Напомним,

Эстония, Латвия и Литва договорились о создании совместной Балтийской оборонной зоны на своих восточных границах с россией и белоруссией для сдерживания и защиты от военных угроз.