НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
  •  24357 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Эксклюзив
Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
  •  44337 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
  •  78344 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  178293 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  254570 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  238889 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  270864 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  257591 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  217763 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214703 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.

Новости Мира •   •  11386 просмотра
НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times

россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

В понедельник российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче Черниговской области, но никто не пострадал.

Война •   •  13329 просмотра
россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине

Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

В 106-ю годовщину боя под Крутами, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, почтил память тех, кто погиб в борьбе с российскими оккупантами в 1918 году. Он провел параллели с украинскими солдатами, которые сегодня снова борются с российскими захватчиками и отстаивают свободу и независимость Украины.

Общество •   •  14196 просмотра
Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

Двум бывшим правоохранителям сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута.

Криминал и ЧП •   •  12019 просмотра
Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо заявил, что в этом районе продолжаются бои.

Война •   •  14613 просмотра
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

В ночь на понедельник, 29 января, российские беспилотники подлетели в сторону западной границы Украины. Вооруженные силы Украины сбили все восемь беспилотников над Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областями.

Война •   •  19801 просмотра
Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении Украина обезвредила 207 российских беспилотников. россия продолжает пехотные атаки при поддержке незначительных объемов бронетехники. Общие потери россиян составили более 500 человек личного состава и десятков единиц техники.

Война •   •  19363 просмотра
На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Совет по поддержке предпринимательства, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский, должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Даниила Гетманцева.

Политика •   •  78344 просмотра
Эксклюзив
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.

Политика •   •  31123 просмотра
Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией

Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

Японский лунный зонд SLIM возобновил работу после посадки на Луну 19 января. Во время посадки зонд наклонился, заблокировав солнечные батареи, но сейчас солнечный свет попадает на них, что позволяет ему снова работать.

Технологии •   •  28771 просмотра
Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание