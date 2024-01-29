НАТО следует подготовиться к ракетным ударам рф по всей Европе - The Times
Готовясь к возможному нападению россии на страны НАТО, европейские военные призывают к упрощению бюрократических процедур, чтобы сделать возможным быстрое перемещение войск и техники между членами Альянса. Они стремятся создать "военный Шенген" до саммита НАТО в июле, чтобы обеспечить свободные трансграничные военные перевозки.
россияне обстреляли гражданское авто в Гремяче на Черниговщине
В понедельник российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Гремяче Черниговской области, но никто не пострадал.
Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный
В 106-ю годовщину боя под Крутами, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, почтил память тех, кто погиб в борьбе с российскими оккупантами в 1918 году. Он провел параллели с украинскими солдатами, которые сегодня снова борются с российскими захватчиками и отстаивают свободу и независимость Украины.
Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута
Двум бывшим правоохранителям сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута.
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине
Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо заявил, что в этом районе продолжаются бои.
Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат
В ночь на понедельник, 29 января, российские беспилотники подлетели в сторону западной границы Украины. Вооруженные силы Украины сбили все восемь беспилотников над Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областями.
На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский
За минувшие сутки на Таврическом направлении Украина обезвредила 207 российских беспилотников. россия продолжает пехотные атаки при поддержке незначительных объемов бронетехники. Общие потери россиян составили более 500 человек личного состава и десятков единиц техники.
Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
Совет по поддержке предпринимательства, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский, должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Даниила Гетманцева.
Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.
Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание
Японский лунный зонд SLIM возобновил работу после посадки на Луну 19 января. Во время посадки зонд наклонился, заблокировав солнечные батареи, но сейчас солнечный свет попадает на них, что позволяет ему снова работать.