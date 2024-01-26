Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Как минимум в пяти странах-союзниках НАТО моделируют сценарий возможной агрессии России. Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Ее слова в Брюсселе цитирует Радио.Свобода, передает УНН.

Мы точно знаем, что как минимум в пяти странах-союзниках НАТО такой сценарий моделируется. Сегодня даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: что на Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности, немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность - это не вопрос домыслов. - сказала Стефанишина.

Детали

Во время своего выступления в Брюсселе Стефанишина отметила, что сейчас самое важное для союзников - "все же изучать уроки истории и понимать, что этот зверь требует трех-четырех лет для того, чтобы снова накопить силы и увеличить свой аппетит".

"Мы надеемся, что это приведет к усилению европейской обороны, внедрению системы единых оборонных закупок, введению единой политики ЕС по оборонной индустрии, усилению самого НАТО, соответствующее решение по Украине. И это требует времени и требует поддержки Украины, чтобы мы выстояли, пока Европа станет сильнее", - сказала вице-премьер.

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