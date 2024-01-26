Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  151997 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  161900 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  148882 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  144960 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170932 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  174438 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154093 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Пять стран-членов НАТО моделируют сценарий потенциальной российской военной агрессии, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Союзников призывают усилить свою оборону и поддержать Украину.

Война •   •  1400 просмотра
Пять стран-членов НАТО моделируют возможный сценарий российской агрессии - Стефанишина

Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет

Саудовская Аравия планирует открыть в Эр-Рияде свой первый за более чем 70 лет магазин алкоголя, предназначенный исключительно для дипломатов-немусульман.

Новости Мира •   •  2661 просмотра
Саудовская Аравия откроет в Эр-Рияде первый магазин алкоголя за более чем 70 лет

Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении

Украинские спецназовцы уничтожили наблюдательные посты противника на южном направлении, убив пятерых оккупантов, сообщают в Вооруженных силах Украины. Операция позволит контролировать большую территорию на этом направлении.

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Подошли вплотную и уничтожили: ССО показали поэтапное проведение операции на Южном направлении

Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg

Как сообщается, Германия ведет переговоры о поставках крылатых ракет большой дальности в Великобританию и Францию, которые, в свою очередь, вооружат Украину собственными версиями, на фоне продолжающегося конфликта с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.

Война •   •  10431 просмотра
Германия рассматривает возможность предоставления крылатых ракет Великобритании и Франции для вооружения Украины - Bloomberg

В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ

Украина отменила запрет на допуск животных в укрытия гражданской обороны. Поправка в приказ была внесена с целью обеспечения права каждого на защиту.

Общество •   •  8015 просмотра
В Украине разрешили брать животных в укрытие. В МВД внесли изменения в приказ

Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

В Сумской области Украины, вблизи российской границы, произошло 17 обстрелов со стороны российских войск, зафиксировано 56 взрывов. Целями обстрелов стали десять населенных пунктов, а оружие варьировалось от минометов и беспилотников до стрелкового оружия и танков.

Война •   •  10984 просмотра
Россияне 17 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало более полусотни взрывов

Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

Заключенного харьковской исправительной колонии обвинили в открытой поддержке российских оккупантов и призывах к этому других заключенных.

Криминал и ЧП •   •  8767 просмотра
Агитировал в колонии в поддержку россии: в Харькове осужденный получил подозрение

ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы уничтожили российскую военную машину (БМП-2), которая постоянно обстреливала позиции ВСУ на правом берегу Херсона. Также была снята антенна связи и российский флаг, который был на ней.

Война •   •  12827 просмотра
ССО показали как уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины

путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности

По данным Bloomberg, путин по косвенным каналам дал понять, что он якобы открыт к переговорам о прекращении войны в Украине. Однако официальные лица США остаются скептически настроенными относительно его искренности.

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путин посылает сигнал США относительно переговоров по Украине: СМИ рассказали подробности

Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о предложенном обмене немецких ракет Taurus на британские ракеты Storm Shadow. Он отверг заявления о том, что угрозы со стороны Путина повлияли на решение о поставках ракет в Украину.

Война •   •  17628 просмотра
Министр обороны Германии не слышал об идее Великобритании заменить Taurus на ракеты Storm Shadow - BILD