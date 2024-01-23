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Війна рф проти України стала битвою за боєприпаси, у НАТО обговорять нарощення виробництва - Столтенберг

Війна рф проти України стала битвою за боєприпаси, у НАТО обговорять нарощення виробництва - Столтенберг

Київ • УНН

 • 25220 перегляди

НАТО обговорить збільшення промислового виробництва для посилення постачання боєприпасів в умовах війни рф проти України

Війна росії проти України перетворилася на битву за боєприпаси, для союзників по НАТО важливо поповнювати запаси, на тлі підтримки України. І в Альянсі сьогодні обговорять нарощення промислового виробництва для цього. Про це повідомив на пресконференції у вівторок Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Війна росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси на тлі того, як ми продовжуємо підтримувати Україну. (...) Сьогодні я головуватиму на засіданні Північноатлантичної ради, присвяченому тому, як ми можемо ще більше наростити наше промислове виробництво. І міністри оборони країн НАТО знову повернуться до цього питання, коли зустрінуться наступного місяця

- сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) дозволяє союзникам об'єднати свої ресурси. "Щоб дати їм зброю та боєприпаси, які нам необхідні для забезпечення безпеки наших країн", - сказав він.

І повідомив, що відтоді, як у липні минулого року було погоджено План дій НАТО з оборонного виробництва, NSPA погодило контракти на суму близько 10 мільярдів доларів США.

"Сюди входять близько 4 мільярдів доларів на гаубичні снаряди, танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети та 155-міліметрові боєприпаси, а також 5,5 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі Patriot", - розповів Генсек НАТО.

Він назвав це "значним стимулом" для трансатлантичної оборонної промисловості, що "допомагає задовольнити наші власні потреби у сфері безпеки, продовжуючи при цьому надавати життєво важливу підтримку Україні".

НАТО закупить 155-мм снаряди на 1,1 млрд євро, частина боєприпасів піде в Україну23.01.24, 11:31 • 23839 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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