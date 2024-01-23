Война рф против Украины стала битвой за боеприпасы, в НАТО обсудят наращивание производства - Столтенберг

Война россии против Украины превратилась в битву за боеприпасы, для союзников по НАТО важно пополнять запасы, на фоне поддержки Украины. И в Альянсе сегодня обсудят наращивание промышленного производства для этого. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Война россии в Украине превратилась в битву за боеприпасы, поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои собственные запасы на фоне того, как мы продолжаем поддерживать Украину. (...) Сегодня я буду председательствовать на заседании Североатлантического совета, посвященном тому, как мы можем еще больше нарастить наше промышленное производство. И министры обороны стран НАТО снова вернутся к этому вопросу, когда встретятся в следующем месяце - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) позволяет союзникам объединить свои ресурсы. "Чтобы дать им оружие и боеприпасы, которые нам необходимы для обеспечения безопасности наших стран", - сказал он.

И сообщил, что с тех пор, как в июле прошлого года был согласован План действий НАТО по оборонному производству, NSPA согласовало контракты на сумму около 10 миллиардов долларов США.

"Сюда входят около 4 миллиардов долларов на гаубичные снаряды, танковые боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты и 155-миллиметровые боеприпасы, а также 5,5 миллиарда долларов на ракеты-перехватчики Patriot", - рассказал Генсек НАТО.

Он назвал это "значительным стимулом" для трансатлантической оборонной промышленности, что "помогает удовлетворить наши собственные потребности в сфере безопасности, продолжая при этом оказывать жизненно важную поддержку Украине".

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