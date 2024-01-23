Война рф против Украины стала битвой за боеприпасы, в НАТО обсудят наращивание производства - Столтенберг
НАТО обсудит увеличение промышленного производства для усиления поставок боеприпасов в условиях войны рф против Украины.
Джоэл Эмбиид вошел в историю НБА, набрав 70 очков за одну игру
Игрок НБА Джоэл Эмбиид привел "Philadelphia 76ers" к победе над "San Antonio Spurs" со счетом 133-123, войдя в историю как девятый игрок, набравший 70 очков за матч. Он также установил рекорд карьеры, сделав 18 подборов.
НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину
НАТО подписала контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку 200 000 единиц 155-мм боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине. Первые поставки запланированы на конец 2025 года.
Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф
43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.
Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго
Ракетный обстрел российскими войсками повредил электросети в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает НЭК "Укрэнерго". Несмотря на высокое энергопотребление, дефицита электроэнергии не ожидается.
Войска рф обстреляли Центральный район Херсона: ранен 52-летний мужчина
российские войска снова совершили обстрел Херсона, в результате которого 52-летний гражданский был госпитализирован из-за многочисленных ранений.
Атака рф на Харьков: информация о четвертой жертве не подтвердилась
В результате ракетного обстрела Харькова погибли три человека. Информация о четвертой жертве не подтверждена
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.
В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом
Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.
Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений
Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.