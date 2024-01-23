НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину

НАТО подписала контракт на закупку боеприпасов калибра 155-мм на сумму 1,1 млрд евро. Часть боеприпасов планируется передать Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, НАТО подписала контракт на 1,1 миллиарда евро на закупку около 200 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм. Отмечается, что часть снарядов будет поставлена в Украину.

НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников. Также снаряды используют для накопления собственных запасов. Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года.

По данным источников издания, боеприпасы будут поставлять французский производитель оружия Nexter и немецкий Junghans.

Напомним

По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, ЕС планирует произвести не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года, приоритет в поставках должен предоставляться Украине.