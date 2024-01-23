НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину
Киев • УНН
НАТО подписала контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку 200 000 единиц 155-мм боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине. Первые поставки запланированы на конец 2025 года.
НАТО подписала контракт на закупку боеприпасов калибра 155-мм на сумму 1,1 млрд евро. Часть боеприпасов планируется передать Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, НАТО подписала контракт на 1,1 миллиарда евро на закупку около 200 тыс. артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм. Отмечается, что часть снарядов будет поставлена в Украину.
НАТО заключила соглашение от имени нескольких союзников. Также снаряды используют для накопления собственных запасов. Первые поставки боеприпасов ожидаются в конце 2025 года.
По данным источников издания, боеприпасы будут поставлять французский производитель оружия Nexter и немецкий Junghans.
Напомним
По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, ЕС планирует произвести не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года, приоритет в поставках должен предоставляться Украине.
НАТО закупит 155-мм снаряды на 1,1 млрд евро, часть боеприпасов пойдет в Украину
НАТО подписала контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на закупку 200 000 единиц 155-мм боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине. Первые поставки запланированы на конец 2025 года.
Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф
43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.
Из-за утренней атаки рф повреждения в сетях в двух областях - Укрэнерго
Ракетный обстрел российскими войсками повредил электросети в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает НЭК "Укрэнерго". Несмотря на высокое энергопотребление, дефицита электроэнергии не ожидается.
Войска рф обстреляли Центральный район Херсона: ранен 52-летний мужчина
российские войска снова совершили обстрел Херсона, в результате которого 52-летний гражданский был госпитализирован из-за многочисленных ранений.
Атака рф на Харьков: информация о четвертой жертве не подтвердилась
В результате ракетного обстрела Харькова погибли три человека. Информация о четвертой жертве не подтверждена
Боррель назвал войну в Украине экзистенциальной угрозой и предложил создать фонд военной помощи
Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине, который мог бы обеспечить финансовые ресурсы, военную технику и обучение. Он надеется, что размер фонда составит 5 миллиардов евро.
В Донецкой области задержана женщина, которая "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом
Служба безопасности Украины задержала женщину, которую обвиняют в работе на фсб. Подозреваемая выявляла и передавала вражеским силам в Донецкой области места дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и тяжелого вооружения.
Удар рф по Киеву: есть повреждения в четырех районах, еще в одном - обломки ракет упали без разрушений
Российский ракетный обстрел повредил четыре района Киева, а в пятом районе обломки ракет упали без разрушений.
Дефицита электричества нет, из-за атаки рф есть повреждения сетей в Харькове - Минэнерго
Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии нет, а два энергоблока находятся в резерве для обеспечения потребностей потребителей. Некоторые повреждения сетей в Харькове в результате атак повлияли на поставки; сейчас продолжаются ремонтные работы.
В Киеве из-за атаки рф у одного человека ампутация руки - прокуратура
Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, что привело к ранению 20 человек и разрушению гражданской инфраструктуры. Один человек получил травматическую ампутацию руки.