НАТО закупить 155-мм снаряди на 1,1 млрд євро, частина боєприпасів піде в Україну

НАТО підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155-мм на суму 1,1 млрд євро. Частину боєприпасів планується передати Україні, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як повідомляє видання, НАТО підписала контракт на 1,1 мільярда євро на закупівлю близько 200 тис. артилерійських боєприпасів калібром 155-мм. Зазначається, що частина снарядів буде поставлена в Україну.

НАТО уклала угоду від імені кількох союзників. Також снаряди використають для накопичення власних запасів. Перші поставки боєприпасів очікуються наприкінці 2025 року.

За даними джерел видання, боєприпаси постачатимуть французький виробник зброї Nexter і німецька Junghans.

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За словами єврокомісара Тьєррі Бретона, ЄС планує виробити щонайменше 1,3 мільйона артилерійських снарядів до кінця цього року, пріоритет у поставках має надаватися Україні.