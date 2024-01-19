Эстония планирует установить 600 бункеров на границе с рф

В приграничных районах Эстонии обустроят до 600 бункеров. Такое решение приняли министр обороны стран Балтии во время их встречи в Риге. Об этом пишет издание EER, передает УНН.

Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны средства физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. - сказал министр обороны Анно Певкур.

Детали

Отмечается, что пока страны готовят платы того, сколько оборонительных объектов будет в каждой стране на границе с Российской Федерацией и Беларусью. Стоимость оборонных объектов по первой оценке составляет до 60 миллионов евро.

Мы делаем это для того, чтобы народ Эстонии чувствовал себя в безопасности, но если возникнет малейший риск, мы скорее будем готовы к разному развитию событий. - сказал Певкур.

Советник заместителя канцлера Минобороны по вопросам оборонной готовности Кайдо Тиитус рассказал ERR, что вопросом оборонных объектов Минобороны занимается со второй половины 2023 года.

Установка бункеров на местности начнется в начале 2025 года. Но сначала надо договориться с землевладельцами, ведь значительная часть охранной зоны расположена на частных землях.

Тит выразил надежду, что с землевладельцами будет достигнута определенного рода договоренность о землепользовании. Также обсуждаются условия компенсации.

"Продажа земли, например, в Юго-Восточной Эстонии - достаточно большой знак вопроса, потому что люди там не хотят продавать землю, для них эта земля важна, имеет ли она какую-то традиционную ценность, или чисто сельскохозяйственная. Земля, которая сохраняет людей в этом отдаленном уголке страны в их сердцах. Тогда выкуп - это точно не хорошее решение для них", - сказал Тийтус.

Тит подчеркнул, что бункеры могут использоваться и в мирное время. По его словам, цель состоит в том, чтобы бункеры не раздражали глаза и не мешали быту.

Бункер должен вмещать один взвод солдат, то есть около 10 человек на площади 35 квадратных метров.

Полковник Тармо Кундла, начальник оперативного управления Генерального штаба обороны, сказал, что над окончательным проектом бункеров все еще работают, но одним из критериев является то, что они могут быть построены быстро и с небольшими усилиями даже обычной пехотой с помощью помощи пионеров.

Замысел заключается в том, чтобы эти бункеры были, так сказать, модульными, чтобы их можно было легко транспортировать и также строить. - сказал Кундла.

Полковник Тармо Кундла отметил, что оборонительные сооружения значительно увеличат стоимость возможной атаки врага, а также дадут Эстонии больше времени на заблаговременное предупреждение.

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Кундла сказал, что сейчас планируется разместить бункеры у границы, а не по всей Эстонии. По его словам, цель такого расположения - остановить атаку соперника в самом начале.

Он добавил, что строить бункеры на побережье для защиты морской границы не планируется.

"Мы пытаемся строить морскую оборону несколько по-другому. Для этого мы получаем ракеты и покупаем морские мины. И, очевидно, в большой картине, так сказать, все, что мы планируем, также является частью это большей защиты", - сказал Кундла.

По словам Кундлы, возможное применение противопехотных мин в зоне обороны пока не планируется. "Сейчас мы планируем использовать противотанковые мины и направленные мины против пехоты. Мины и всевозможные другие средства сдерживания являются частью, которая будет сопровождать каждый из этих опорных пунктов в случае войны", - сказал Кундла.

Напомним

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.