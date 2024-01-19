Естонія планує встановити 600 бункерів на кордоні з рф

В прикордонних районах Естонії облаштують до 600 бункерів. Таке рішення ухвалили міністр оборони країн Балтії під час їхньої зустрічі у Ризі. Про це пише видання EER, передає УНН.

Війна Росії в Україні показала, що крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні засоби фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра. — сказав міністр оборони Ганно Певкур.

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Зазначається, що поки що країни готують плати того, скільки оборонних об'єктів буде в кожній країні на кордоні із російською федерацією та білоруссю. Вартість оборонних об'єктів за першою оцінкою становить до 60 мільйонів євро.

Ми робимо це для того, щоб народ Естонії почувався в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми швидше будемо готові до різного розвитку подій. — сказав Певкур.

Радник заступника канцлера Міноборони з питань оборонної готовності Кайдо Тіітус розповів ERR, що питанням оборонних об’єктів Міноборони займається з другої половини 2023 року.

Встановлення бункерів на місцевості почнеться на початку 2025 року. Але спочатку треба домовитися з землевласниками, адже значна частина охоронної зони розташована на приватних землях.

Тіт висловив надію, що з землевласниками буде досягнуто певного роду домовленості про землекористування. Також обговорюються умови компенсації.

"Продаж землі, наприклад, у Південно-Східній Естонії – досить великий знак питання, тому що люди там не хочуть продавати землю, для них ця земля важлива, чи має вона якусь традиційну цінність, чи суто сільськогосподарська. Земля, яка зберігає людей у ​​цьому віддаленому куточку країни в їхніх серцях. Тоді викуп — це точно не гарне рішення для них", — сказав Тійтус.

Тіт підкреслив, що бункери можуть використовуватися і в мирний час. За його словами, мета полягає в тому, щоб бункери не дратували очі і не заважали побуту.

Бункер має вміщати один взвод солдатів, тобто близько 10 осіб на площі 35 квадратних метрів.

Полковник Тармо Кундла, начальник оперативного управління Генерального штабу оборони, сказав, що над остаточним проектом бункерів все ще працюють, але одним із критеріїв є те, що вони можуть бути побудовані швидко та з невеликими зусиллями навіть звичайною піхотою за допомогою допомога піонерів.

Задум полягає в тому, щоб ці бункери були, так би мовити, модульними, щоб їх можна було легко транспортувати та також будувати. — сказав Кундла.

Полковник Тармо Кундла зазначив, що оборонні споруди значно збільшать вартість можливої ​​атаки ворога, а також дадуть Естонії більше часу на завчасне попередження.

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Кундла сказав, що наразі планується розмістити бункери біля кордону, а не по всій Естонії. За його словами, мета такого розташування – зупинити атаку суперника на самому початку.

Він додав, що будувати бункери на узбережжі для захисту морського кордону не планується.

"Ми намагаємося будувати морську оборону дещо по-іншому. Для цього ми отримуємо ракети і купуємо морські міни. І, очевидно, у великій картині, так би мовити, все, що ми плануємо, також є частиною це більший захист", - сказав Кундла.

За словами Кундли, можливе застосування протипіхотних мін в зоні оборони наразі не планується. "Наразі ми плануємо використовувати протитанкові міни та спрямовані міни проти піхоти. Міни та всілякі інші засоби стримування є частиною, яка супроводжуватиме кожен із цих опорних пунктів у разі війни", — сказав Кундла.

Нагадаємо

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із росією та білоруссю.