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Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з росією на білоруссю

Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з росією на білоруссю

Київ • УНН

 • 29367 перегляди

Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із росією та білоруссю. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднило Міністерство оборони Естонії, передає УНН.

Деталі 

Згідно з документом, Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об’єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Балтійська оборонна зона — це ретельно продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об’єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра

- заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він підкреслив, що призначення об’єктів оборони — не допустити військового конфлікту в їх регіоні. 

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Доповнення 

У Міноборони Естонії додали, що споруди розміщуватимуться розосереджено "з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони" країни.

У мирний час там не розміщуватимуться вибухові пристрої, колючий дріт та інші рухомі засоби стримування.

Окрім того, міністри оборони підписали декларацію про наміри спільного використання реактивних систем залпового вогню HIMARS, обговорили питання підтримки України, розвитку потенціалу країн Балтії та майбутнього Вашингтонського саміту. 

Нагадаємо

Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти росії, виступаючи за необмежену підтримку

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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