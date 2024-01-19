Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні з росією на білоруссю
Київ • УНН
Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.
Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із росією та білоруссю. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднило Міністерство оборони Естонії, передає УНН.
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Згідно з документом, Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об’єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.
Балтійська оборонна зона — це ретельно продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об’єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра
Він підкреслив, що призначення об’єктів оборони — не допустити військового конфлікту в їх регіоні.
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У Міноборони Естонії додали, що споруди розміщуватимуться розосереджено "з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони" країни.
У мирний час там не розміщуватимуться вибухові пристрої, колючий дріт та інші рухомі засоби стримування.
Окрім того, міністри оборони підписали декларацію про наміри спільного використання реактивних систем залпового вогню HIMARS, обговорили питання підтримки України, розвитку потенціалу країн Балтії та майбутнього Вашингтонського саміту.
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