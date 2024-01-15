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Естонія підготувала план стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки

Естонія підготувала план стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки

Київ • УНН

 • 114181 перегляди

Міністерство оборони Естонії підготувало план стратегії для західних кран, щоб допомогти Києву виграти війну за три роки.

Естонія підготувала план військової стратегії для західних країн, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза - Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні. Про це пише ERR, повідомляє УНН.

Деталі

Як зазначається, міністерство оборони Естонії підготувало план з досягнення Україною перемоги у війні. Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Раммштайн" і є своєрідним закликом, який демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий. 

Як повідомляється, ВВП усіх країн учасниць робочої групи "Раммштайн" становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2 відсотка. При цьому ВВП росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

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"Обсяг економіки Заходу більший за економіку росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити,", - зазначив голова комісії парламенту з державної оборони Калев Стойческу. 

Наголошується, що західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору. Однак, як вказуєтсья, що на прикладі Естонії видно - щоб запустити завод з виробництва боєприпасів, потрібно щонайменше два роки.

Експерти вважають, що за належного політичного бажання ці терміни можна істотно форсувати як в Естонії, так і в усій Європі.

"Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно істотно наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими. Але політики вагалися, почуття впевненості не дали, і тепер це одна з причин недостатнього обсягу виробництва. Але головна проблема не нинішні обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і, на жаль, найбільшу роль тут відіграють США. Якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими", - заявив директор Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Канник.

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Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва. Естонія, наприклад, пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

"Це дає ще сильне послання Україні та її захисникам, а також росії, що допомога Україні триватиме. І хоча ми бачили деякі проблеми в Брюсселі з Угорщиною, з прем'єр-міністром Орбаном, також у Сенаті США у Вашингтоні, все-таки ці рішення буде ухвалено", - підкреслив Стойческу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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