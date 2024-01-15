Естонія підготувала план стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки

Естонія підготувала план військової стратегії для західних країн, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза - Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні. Про це пише ERR, повідомляє УНН.

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Як зазначається, міністерство оборони Естонії підготувало план з досягнення Україною перемоги у війні. Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Раммштайн" і є своєрідним закликом, який демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Як повідомляється, ВВП усіх країн учасниць робочої групи "Раммштайн" становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2 відсотка. При цьому ВВП росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

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"Обсяг економіки Заходу більший за економіку росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити,", - зазначив голова комісії парламенту з державної оборони Калев Стойческу.

Наголошується, що західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору. Однак, як вказуєтсья, що на прикладі Естонії видно - щоб запустити завод з виробництва боєприпасів, потрібно щонайменше два роки.

Експерти вважають, що за належного політичного бажання ці терміни можна істотно форсувати як в Естонії, так і в усій Європі.

"Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно істотно наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими. Але політики вагалися, почуття впевненості не дали, і тепер це одна з причин недостатнього обсягу виробництва. Але головна проблема не нинішні обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і, на жаль, найбільшу роль тут відіграють США. Якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими", - заявив директор Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Канник.

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Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва. Естонія, наприклад, пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

"Це дає ще сильне послання Україні та її захисникам, а також росії, що допомога Україні триватиме. І хоча ми бачили деякі проблеми в Брюсселі з Угорщиною, з прем'єр-міністром Орбаном, також у Сенаті США у Вашингтоні, все-таки ці рішення буде ухвалено", - підкреслив Стойческу.