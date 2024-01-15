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Bild: Німеччина готується до збройного конфлікту проти Росії

Bild: Німеччина готується до збройного конфлікту проти Росії

Київ • УНН

 • 33542 перегляди

У НАТО готуються до можливого нападу країни-агресора Росії на східний фланг. Це випливає із секретного документа німецького бундесверу, який опинився у розпорядженні Bild.

Німецький журнал Bild стверджує, що НАТО готуються до можливого нападу Росії на його східний фланг. Це випливає із секретного документа німецького Бундесверу, який опинився у розпорядженні видання, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у документі Міноборони Німеччини докладно описує можливий "шлях до конфлікту" між РФ і НАТО, кульмінацією якого є розміщення сотень тисяч солдатів Альянсу й неминучий початок війни влітку 2025 року.

Із міркувань безпеки Bild не висвітлює всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО.

Згідно зі сценарієм Бундесверу, у лютому 2024 року РФ проведе чергову хвилю мобілізації й призве додатково 200 тис. солдатів. Після цього росіяни розпочнуть весняний наступ проти України.

Далі у липні почнеться атака Росії на Захід. Зокрема, очікують кібератаки й інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії. Відбудуться зіткнення, які РФ використає як привід для початку масштабних навчань за участю 50 тис. солдатів у вересні на своїй території й Білорусі.

Далі, згідно зі сценарієм, загострення може статися у жовтні у разі перекидання РФ військ і ракет середньої дальності до Калінінграда.

Над військовими полігонами Бундесверу, де тренуються українці, виявлено літаючі об’єкти: існує ймовірність, що це розвідка рф07.01.24, 16:38 • 87362 перегляди

З грудня в районі Сувалкського коридору відбувається штучно спровокований "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Зазначають, що коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після президентських виборів, РФ за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

Далі, у січні 2025 року, відбудеться спецзасідання ради НАТО, на якому Польща й країни Балтії заявлять про нарощувану загрозу з боку Росії.

У травні 205 року, як зазначають у сценарії Бундесверу, НАТО ухвалює рішення про заходи стримування і в "день Х" перекидає на східний фланг 300 тис. військових, зокрема, 30 тис. німецьких солдатів для запобігання російському нападу на Сувалкський коридор з боку Білорусі й Калінінграда.

Сценарій закінчується за 30 днів після "дня Х". Водночас чи буде НАТО стримає РФ, у документі не йдеться.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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