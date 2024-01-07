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Над військовими полігонами Бундесверу, де тренуються українці, виявлено літаючі об’єкти: існує ймовірність, що це розвідка рф

Над військовими полігонами Бундесверу, де тренуються українці, виявлено літаючі об’єкти: існує ймовірність, що це розвідка рф

Київ • УНН

 • 87362 перегляди

Над німецькими військовими полігонами, де тренуються українські війська, часто помічають безпілотники, якими, як підозрюють, керують російські розвідники; Німеччина поки що не підтвердила ці підозри.

У Німеччині підозрюють, що росія шпигує за розташуванням Бундесверу за допомогою дронів. Про це пише Bild, передає УНН.

Деталі

Бундесвер регулярно спостерігає невеликі дрони над військовим полігоном, де насамперед проходять підготовку українські військові. Згідно з інформацією німецьких політиків, деякі безпілотники навіть входили в повітряний простір різних військових об'єктів одночасно. Зазначається, що їх не вдавалося відбити, і вони зникали після прольоту над німецькою територією.

Безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на Leo 1. На інших об’єктах у повітряний простір іноді входить кілька дронів одночасно. Це чітко організовано і сильно вказує на росію

- коментує Bild експерт FDP з оборони Маркус Фабер.

Незважаючи на те, що Бундесвер має підозри, що саме москва стоїть за появою зазначених безпілотників, але довести цього поки не може, оскільки не було збито жодного дрона.

В цьому контексті, німецькі ЗМІ нагадують, про розслідування військовими незрозумілих польотів безпілотників над військовим полігоном в Альтенграбоу в Саксонії-Ангальт. Речник Територіального командування Бундесверу розповів виданню MDR Саксонія-Ангальт, що у 2023 році було зафіксовано навіть двозначну кількість повідомлень про безпілотники над військовими об'єктами Німеччини.

За словами Андреас Шварца з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДП), країні потрібно "пришвидшитись".

Не може бути так, щоб генеральний інспектор виявляв, що існує величезна проблема з безпілотниками, а потім нічого не відбувалося протягом року

– зазначає політик.

Себастьян Шефер (партія "Зелені") наголошуж, що наразі в Німеччині "стратегії щодо безпілотників не існує".

Вони нам терміново потрібні

- додає він.

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Доповнення

Згідно з інформацією Tagesspiegel, зараз Бундесвер здебільшого використовує для захисту від безпілотників ефекторні перешкоди HP-47. Однак необхідно закупити нові пристрої. Глушилки - це мобільні пристрої для переривання радіосигналів безпілотника: якщо безпілотник помічений, солдат спрямовує на нього глушилку.

Замість боєприпасів глушилка стріляє сигналами перешкод. Залежно від моделі дрона, літальний апарат можна змусити летіти до точки старту, приземлитися або розбитися. Основна мета - заблокувати бортову камеру дрона.

Нагадаємо

Президент України Зеленський планує посилити можливості безпілотників і протидіяти російським безпілотникам за допомогою нової співпраці з партнерами.

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