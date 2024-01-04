Зенітний комплекс SKYNEX, боєприпаси для ЗРК та танків: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Київ • УНН
Німеччина доставила Україні нову партію військової допомоги, включаючи систему SKYNEX, різні транспортні засоби та значні запаси боєприпасів.
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема ще один ЗСУ SKYNEX, боєприпаси та вантажівки. Про це йдеться свідчить перелік опублікований на офіційному урядовому сайті Німеччини, передає УНН.
Деталі
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Згідно з оновленням списку, до нового пакета військової допомоги увійшли:
- Боєприпаси до "Leorard 2A6";
- 10 БМП "Marder";
- Ракети до ЗРК "IRIS-T SLM";
- 1 ЗСУ "SKYNEX" з боєприпасами;
- 2 РЛС TRML-4D;
- 9080 боєприпасів калібру 155 мм;
- 2 танки для розмінування "WISENT";
- 1 танк-мостоукладач Biber;
- 3350 бойових касок;
- 30 систем виявлення дронів;
- 10 наземних оглядових РЛС "GO1";
- 10 вантажівок "Zetros";
- 3 тягачі 8x8 "HX81" та напівпричіп;
- 34 інші транспортні засоби;
- 305 штурмових гвинтівок "МК 556";
- 0,75 млн. набоїв;
- 1152 зимових маскувальних сіток;
Доповнення
Нещодавно командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна може відбити ще декілька російських авіаударів з нинішніми запасами боєприпасів.
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Він також визнав, що надалі потрібне поповнення цих запасів шляхом допомоги з боку західних країн.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пріоритезує придбання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет на тлі постійних російських атак.