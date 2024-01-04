Зенитный комплекс SKYNEX, боеприпасы для ЗРК и танков: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в частности еще один ВСУ SKYNEX, боеприпасы и грузовики. Об этом свидетельствует перечень опубликованный на официальном правительственном сайте Германии, передает УНН.

Детали

Германия хочет поставить Украине больше танков Marder

Согласно обновлению списка, в новый пакет военной помощи вошли:

- Боеприпасы к "Leorard 2A6";

- 10 БМП "Мардер";

- Ракеты к ЗРК "IRIS-T SLM";

- 1 ВСУ "SKYNEX" с боеприпасами;

- 2 РЛС ТРМЛ-4Д;

- 9080 боеприпасов калибра 155 мм;

- 2 танка для разминирования "WISENT";

- 1 танк-мостоукладчик Biber;

- 3350 боевых касок;

- 30 систем обнаружения дронов;

- 10 наземных обзорных РЛС "GO1";

- 10 грузовиков "Zetros";

- 3 тягача 8x8 "HX81" и полуприцеп;

- 34 другие транспортные средства;

- 305 штурмовых винтовок "МК 556";

- 0,75 млн. патронов;

- 1152 зимних маскировочных сетей;

Дополнение

Недавно командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина может отразить еще несколько российских авиаударов с нынешними запасами боеприпасов.

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Он также признал, что в дальнейшем требуется пополнение этих запасов путем помощи со стороны западных стран.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.