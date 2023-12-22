Германия хочет поставить Украине больше танков Marder

Украина получит в целом 120 танков Marder из немецкого Бундесвера и промышленных складов - на 20 бронетранспортеров больше, чем было обещано. Об этом пишет издание Die Zeit, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению Минобороны о годовом балансе военной помощи, в Украину уже поставлено 80 танков Marder, еще 40 планируется профинансировать. По предварительной информации федерального правительства, было обещано 20 дополнительных бронетранспортеров.

Предполагается, что наша поддержка будет сосредоточена на ПВО, артиллерии, боевых бронированных машинах и боеприпасы говорится в сообщении Министерства обороны Германии

По данным министерства, в этом году значительно вырос объем военной помощи Украине: если в прошлом году страна получила материальных средств на 1,63 млрд евро, то в 2023 году она составляла уже 4,34 млрд евро. Кроме того, на следующие пять лет обещана помощь в размере 4,93 миллиарда евро.

Соответственно, в рамках помощи Бундесвера прошли подготовку более 10 тысяч украинских военных. Персонал "всех управленческих уровней" также прошел обучение на 270 различных учебных курсах.

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