БМП MARDER, боеприпасы и машины для разминирования: Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включает боевые машины пехоты MARDER, боеприпасы, танки-разминировщики, и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.
Детали
Германия продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, предоставив очередной пакет военной помощи.
В пакет вошли:
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- 20 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами;
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- 3 тысячи патронов калибра 155 мм;
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- две машины для разминирования WISENT 1;
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- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
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- систему видеонаблюдения Satcom;
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- 20 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
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- две мобильные антенные системы;
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- 10 систем обнаружения дронов.
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Напомним
Правительство Германии поручило Rheinmetall передать Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder. Поставки начнутся уже в этом году.