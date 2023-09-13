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БМП MARDER, боеприпасы и машины для разминирования: Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 252128 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включает боевые машины пехоты MARDER, боеприпасы, танки-разминировщики, и другое вооружение, сообщает правительство Германии, передает УНН.

Детали

Германия продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, предоставив очередной пакет военной помощи.

В пакет вошли:

  • 20 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами;
  • 3 тысячи патронов калибра 155 мм;
  • две машины для разминирования WISENT 1;
  • материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
  • систему видеонаблюдения Satcom;
  • 20 беспилотников-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • две мобильные антенные системы;
  • 10 систем обнаружения дронов.

Напомним

Правительство Германии поручило Rheinmetall передать Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder. Поставки начнутся уже в этом году.

Украинские Национальные Новости

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