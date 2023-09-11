Rheinmetall поставить в Україну ще 40 БМП Marder

Цитата

“Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року” , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовлення вартістю у декілька десятків мільйонів євро надійшло у серпні 2023 року.

Загальна кількість отриманих Україною Marder має скласти 80.

Доповнення

21 березня 2023 року компанія вже випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду.

У червні німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від міністерства оборони ФРН доручення підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder. Зазначається, що їх нещодавно доставили.

Також Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні передових розвідувальних БпЛА нового покоління Luna NG до закінчення 2023 року.