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Rheinmetall поставить в Україну ще 40 БМП Marder

Rheinmetall поставить в Україну ще 40 БМП Marder

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд Німеччини доручив Rheinmetall передати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder. Поставки розпочнуться вже цього року. Про це повідомляє пресслужба концерну Rheinmetall, пише УНН.

Цитата

“Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити відповідно до контракту, починаючи з 2023 року” , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовлення вартістю у декілька десятків мільйонів євро надійшло у серпні 2023 року.

Загальна кількість отриманих Україною Marder має скласти 80.

Доповнення

21 березня 2023 року компанія вже випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду.

У червні німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від міністерства оборони ФРН доручення підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder.  Зазначається, що їх нещодавно доставили. 

Також Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні передових розвідувальних БпЛА нового покоління Luna NG до закінчення 2023 року.

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