До кінця липня Україна отримає від Німеччини ще 20 БМП Marder - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від міністерства оборони ФРН доручення підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder. Про це інформує видання RND, передає УНН.
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Концерн повідомив про замовлення у вівторок, 6 червня, на своєму виробничому майданчику в Унтерлюсі (Нижня Саксонія). Зазначається, що БМП мають бути доставлені в Україну до кінця липня.
На сьогодні, як повідомляє видання, Україні вже поставлено 40 бронемашин Marder: 20 зі складу Rheinmetall, ще 20 – зі складів Бундесверу. Крім цього, компанія пропонує 60 інших БМП Marder, які ще потребують перероблення.
Також до кінця липня в Україну відвантажать першу партію з 10 тисяч боєприпасів 35-міліметрового калібру для зенітних самохідних установок Gepard, пише RND. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 000 боєприпасів.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін незабаром прийме рішення щодо можливих поставок західних винищувачів Україні.