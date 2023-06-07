До конца июля Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от министерства обороны ФРГ поручение подготовить к отправке в Украину 20 боевых машин пехоты Marder. Об этом информирует издание RND, передает УНН.
Детали
Концерн сообщил о заказе во вторник, 6 июня, на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония). Отмечается, что БМП должны быть доставлены в Украину до конца июля.
На сегодня, как сообщает издание, Украине уже поставлено 40 бронемашин Marder: 20 со склада Rheinmetall, еще 20 – со складов Бундесвера. Кроме этого, компания предлагает 60 других БМП Marder, которые еще нуждаются в переделке.
Также до конца июля в Украину отгрузят первую партию из 10 тысяч боеприпасов 35-миллиметрового калибра для зенитных самоходных установок Gepard, пишет RND. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 боеприпасов.
Напомним
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин вскоре примет решение о возможных поставках западных истребителей Украине.