До конца июля Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder - СМИ

Детали

Концерн сообщил о заказе во вторник, 6 июня, на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония). Отмечается, что БМП должны быть доставлены в Украину до конца июля.

На сегодня, как сообщает издание, Украине уже поставлено 40 бронемашин Marder: 20 со склада Rheinmetall, еще 20 – со складов Бундесвера. Кроме этого, компания предлагает 60 других БМП Marder, которые еще нуждаются в переделке.

Также до конца июля в Украину отгрузят первую партию из 10 тысяч боеприпасов 35-миллиметрового калибра для зенитных самоходных установок Gepard, пишет RND. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 боеприпасов.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин вскоре примет решение о возможных поставках западных истребителей Украине.