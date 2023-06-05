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У Міноборони ФРН роздумують щодо можливих поставок західних винищувачів Україні

Київ • УНН

 • 334873 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю DW, що Берлін незабаром прийме рішення щодо можливих поставок західних винищувачів Україні, пише УНН.

У Міноборони ФРН роздумують щодо можливих поставок західних винищувачів Україні

Деталі

Міністр оборони Німеччини заявив, що країна переосмислює позицію щодо передачі винищувачів для України. В Берліні незабаром повинні ухвалити рішення щодо можливого постачання західних винищувачів Україні, заявив Пісторіус.

Цитата

"Думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав він.

Доповнення

Водночас Пісторіус також відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

Він зазначив, що як Берлін, так і Вашингтон не бажають використання своєї зброї для перетину російського кордону. Разом з тим, Пісторіус висловив повну довіру українським партнерам.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я б не повірив", - зазначив міністр.

До цього Пісторіус заявив, що негайне припинення вогню у війні рф проти України означатиме успіх росії, тому зупинка постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.

"Україна - суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось іще. Це не залежить від нас", - додав він.

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