У Міноборони ФРН роздумують щодо можливих поставок західних винищувачів Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю DW, що Берлін незабаром прийме рішення щодо можливих поставок західних винищувачів Україні, пише УНН.
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Міністр оборони Німеччини заявив, що країна переосмислює позицію щодо передачі винищувачів для України. В Берліні незабаром повинні ухвалити рішення щодо можливого постачання західних винищувачів Україні, заявив Пісторіус.
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"Думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів", - сказав він.
Доповнення
Водночас Пісторіус також відкинув можливість передачі Києву крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.
Він зазначив, що як Берлін, так і Вашингтон не бажають використання своєї зброї для перетину російського кордону. Разом з тим, Пісторіус висловив повну довіру українським партнерам.
"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3-5 мільярдів євро, я б не повірив", - зазначив міністр.
До цього Пісторіус заявив, що негайне припинення вогню у війні рф проти України означатиме успіх росії, тому зупинка постачання зброї Києву не є вирішенням конфлікту.
"Україна - суверенна країна, і вона має вирішити, коли настане час для переговорів або чогось іще. Це не залежить від нас", - додав він.
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