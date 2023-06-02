Німеччина придбає 66 колісних бронетранспортерів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Уряд Німеччини уклав контракт із компанією FFG на закупівлю 66 колісних бронетранспортерів для України. Про це повідомила прессекретар Міністерства оборони Німеччини, передає УНН з посиланням на RTL.
Деталі
Повідомляється, що з компанією Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) підписано контракт на поставку 66 бронетранспортерів.
Нові машини мають бути доставлені в Україну.
У Берліні обговорили плани щодо закупівлі бронетранспортерів Fuchs оборонного концерну Rheinmetall, але згодом від цих планів відмовилася. Але вирішили обрати FFG, оскільки вартість їхніх БТР у шість-сім разів менша.
«Коли колісні танки FFG надійдуть в Україну, невідомо. Федеральний уряд також закуповує у FFG 64 так звані багатоцільові автомобілі. Це старі автомобілі шведського виробництва, які були модернізовані компанією FFG. Деякі з них раніше використовувалися Бундесвером», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові. Сторони, зокрема, обговорили посилення української ППО та новий санкційний пакет проти росії.