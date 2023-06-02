Германия приобретет 66 колесных бронетранспортеров для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Правительство Германии заключило контракт с компанией FFG на закупку 66 колесных бронетранспортеров для Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Германии, передает УНН со ссылкой на RTL.
Детали
Сообщается, что с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) подписан контракт на поставку 66 бронетранспортеров.
Новые машины должны быть доставлены на Украину.
В Берлине обсудили планы по закупке бронетранспортеров Fuchs оборонного концерна Rheinmetall, но впоследствии от этих планов отказалась. Но решили выбрать FFG, поскольку стоимость их БТР в шесть-семь раз меньше.
«Когда колесные танки FFG поступят в Украину, неизвестно. Федеральное правительство также закупает у FFG 64 так называемых многоцелевых автомобиля. Это старые автомобили шведского производства, которые были модернизированы компанией FFG. Некоторые из них ранее использовались Бундесвером», - говориться в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Стороны, в частности, обсудили усиление украинской ПВО и новый санкционный пакет против россии.