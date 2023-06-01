Зеленский обсудил с Шольцем усиление украинской ПВО и новый санкционный пакет против россии

Детали

Так, Президент Украины проинформировал канцлера Германии об эскалации российского ракетного террора против Украины.

"В этом контексте была отмечена необходимость продолжения оборонной поддержки нашей страны, прежде всего усиления способности украинской ПВО", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский также выразил благодарность Олафу Шольцу за поддержку украинской формулы мира и готовность присоединиться к ее реализации. Стороны обсудили совместную подготовку к Глобальному саммиту мира и привлечение к нему максимально широкого круга участников.

Как отмечается, лидеры согласились, что важным фактором давления на россию является усиление санкций против агрессора, в частности путем включения в новый санкционный пакет ЕС максимально действенных ограничений против российской экономики.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский, во время общения с представителями СМИ в рамках второй встречи Европейского политического сообщества в Молдове, заявил, что просит мировых лидеров предоставить больше систем Patriot до тех пор, пока в Украину не будут поставлены истребители.