Зеленський обговорив з Шольцем посилення української ППО та новий санкційний пакет проти росії

Деталі

Так, Президент України поінформував канцлера Німеччини про ескалацію російського ракетного терору проти України.

"У цьому контексті було наголошено на необхідності продовження оборонної підтримки нашої країни, насамперед посилення спроможності української ППО", - зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив подяку Олафу Шольцу за підтримку української формули миру й готовність долучитися до її реалізації. Сторони обговорили спільну підготовку до Глобального саміту миру та залучення до нього максимально широкого кола учасників.

Як зазначається, лідери погодилися, що важливим чинником тиску на росію є посилення санкцій проти агресора, зокрема шляхом включення до нового санкційного пакету ЄС максимально дієвих обмежень проти російської економіки.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з представниками ЗМІ в межах другої зустрічі Європейської політичної спільноти у Молдові, заявив, що просить світових лідерів надати більше систем Patriot доти, доки в Україну не буде поставлено винищувачі.