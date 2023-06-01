Зеленський закликав збільшити кількість систем Patriot до поставки винищувачів

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"До винищувачів ще треба дожити, не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому "Петріот"? Тому що "Петріоти" показали всьому світу, як це працює: ми збиваємо будь-який вид ракет російської федерації. І це дуже важливий висновок щодо захисту світу, захисту Європи", – сказав Глава держави.

"Почнемо з нашої території, бо в нас найгарячіше, у нас війна. "Петріоти" працюють. Поки в нас не буде літаків, нам потрібно більше "Петріотів". Тому нам потрібна коаліція "Петріотів", – зазначив Володимир Зеленський.

"Сьогодні нам складно – у нас немає сучасних винищувачів, і тому перевага в небі – у російської федерації. Але наша мотивація все одно сильніша, тому я впевнений у нашій перемозі. Я вдячний, що партнери почули нас".

Додамо

Президент України, який перебуває на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові, раніше заявляв, що почув "потужну підтримку" від союзників щодо надання Україні винищувачів, а також навчання українських пілотів.

За словами офіційних осіб США, у травні одна з двох систем Patriot в Україні зазнала незначних пошкоджень під час ракетного удару росії по Києву.