Зеленский призвал увеличить количество систем Patriot до поставки истребителей

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"До истребителей еще надо дожить, не потерять много людей. И поэтому очень важно иметь защиту. Почему "Пэтриот"? Потому что "Пэтриоты" показали всему миру, как это работает: мы сбиваем любой вид ракет российской федерации. И это очень важный вывод по защите мира, защите Европы", – сказал Глава государства.

"Начнем с нашей территории, потому что у нас самое горячее, у нас война. "Пэтриоты" работают. Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Пэтриотов". Поэтому нам нужна коалиция "Пэтриотов", – отметил Владимир Зеленский.

"Сегодня нам сложно – у нас нет современных истребителей, и поэтому преимущество в небе – у российской федерации. Но наша мотивация все равно сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. Я благодарен, что партнеры услышали нас".

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Президент Украины, находящийся на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, ранее заявлял, что услышал "мощную поддержку" от союзников по предоставлению Украине истребителей, а также обучение украинских пилотов.

По словам официальных лиц США, в мае одна из двух систем Patriot в Украине получила незначительные повреждения во время ракетного удара россии по Киеву.