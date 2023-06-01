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Зеленский призвал увеличить количество систем Patriot до поставки истребителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский просит мировых лидеров предоставить больше систем Patriot до тех пор, пока в Украину не будет поставлено истребители, заявил он во время общения с представителями СМИ в рамках второй встречи Европейского политического сообщества в Молдове, информирует УНН.

Цитата

"До истребителей еще надо дожить, не потерять много людей. И поэтому очень важно иметь защиту. Почему "Пэтриот"? Потому что "Пэтриоты" показали всему миру, как это работает: мы сбиваем любой вид ракет российской федерации. И это очень важный вывод по защите мира, защите Европы", – сказал Глава государства.

"Начнем с нашей территории, потому что у нас самое горячее, у нас война. "Пэтриоты" работают. Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Пэтриотов". Поэтому нам нужна коалиция "Пэтриотов", – отметил Владимир Зеленский.

"Сегодня нам сложно – у нас нет современных истребителей, и поэтому преимущество в небе – у российской федерации. Но наша мотивация все равно сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. Я благодарен, что партнеры услышали нас".

Добавим

Президент Украины, находящийся на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, ранее заявлял, что услышал "мощную поддержку" от союзников по предоставлению Украине истребителей, а также обучение украинских пилотов.

По словам официальных лиц США, в мае одна из двух систем Patriot в Украине получила незначительные повреждения во время ракетного удара россии по Киеву.

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