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Министр обороны Германии заявил, что страна переосмысливает позицию по передаче истребителей для Украины. В Берлине вскоре должны принять решение относительно возможной поставки западных истребителей Украине, заявил Писториус.

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"Думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", - сказал он.

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В то же время Писториус также отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в ближайшей перспективе.

Он отметил, что как Берлин, так и Вашингтон не желают использования своего оружия для пересечения российской границы. Вместе с тем, Писториус выразил полное доверие украинским партнерам.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - отметил министр.

При этом именно рф могла бы положить конец этой войне, выведя из Украины все войска, поэтому прекращение поставок оружия Киеву не является решением конфликта.

"Украина - суверенная страна, и она должна решить, когда наступит время для переговоров или чего-то еще. Это не зависит от нас", - добавил он.

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