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Rheinmetall поставит в Украину еще 40 БМП Marder

Rheinmetall поставит в Украину еще 40 БМП Marder

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство Германии поручило Rheinmetall передать Украине еще 40 боевых машин пехоты Marder. Поставки начнутся уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба концерна Rheinmetall, пишет УНН.

Цитата

“Rheinmetall продолжает работу над существующими транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года” , - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказ стоимостью в несколько десятков миллионов евро поступил в августе 2023 года.

Общее количество полученных Украиной Marder должно составить 80.

Дополнение

21 марта 2023 года компания уже выпустила первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу федерального правительства.

В июне немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от министерства обороны ФРГ поручение подготовить к отправке в Украину 20 боевых машин пехоты Marder.  Отмечается, что их недавно доставили. 

Также Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине передовых разведывательных БпЛА нового поколения Luna NG до окончания 2023 года.

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