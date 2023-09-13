БМП MARDER, боєприпаси та машини для розмінування: Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає бойові машини піхоти MARDER , боєприпаси, танки-розміновувачі, та інше озброєння, повідомляє уряд Німеччини, передає УНН.
Деталі
Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з росією, надавши черговий пакет військової допомоги.
До пакета увійшли:
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- 20 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами;
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- 3 тисячі патронів калібру 155 мм;
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- дві машини для розмінування WISENT 1;
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- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
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- систему відеоспостереження Satcom;
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- 20 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
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- дві мобільні антенні системи;
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- 10 систем виявлення дронів.
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Нагадаємо
Уряд Німеччини доручив Rheinmetall передати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder. Поставки розпочнуться вже цього року.