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БМП MARDER, боєприпаси та машини для розмінування: Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 252131 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який включає бойові машини піхоти MARDER , боєприпаси, танки-розміновувачі, та інше озброєння, повідомляє уряд Німеччини, передає УНН.

Деталі

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні з росією, надавши черговий пакет військової допомоги.

До пакета увійшли:

  • 20 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами;
  • 3 тисячі патронів калібру 155 мм;
  • дві машини для розмінування WISENT 1;
  • матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів;
  • систему відеоспостереження Satcom;
  • 20 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • дві мобільні антенні системи;
  • 10 систем виявлення дронів.

Нагадаємо

Уряд Німеччини доручив Rheinmetall передати Україні ще 40 бойових машин піхоти Marder. Поставки розпочнуться вже цього року.

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