Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф

В Германии подозревают, что россия шпионит за расположением Бундесвера с помощью дронов. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Бундесвер регулярно наблюдает небольшие дроны над военным полигоном, где прежде всего проходят подготовку украинские военные. Согласно информации немецких политиков, некоторые беспилотники даже входили в воздушное пространство разных военных объектов одновременно. Отмечается, что их не удавалось отбить, и они исчезали после пролета над немецкой территорией.

Беспилотники регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на Leo 1. На других объектах в воздушное пространство иногда входит несколько дронов одновременно. Это четко организовано и сильно указывает на Россию - комментирует Bild эксперт FDP по обороне Маркус Фабер.

Несмотря на то, что Бундесвер имеет подозрения, что именно москва стоит за появлением указанных беспилотников, однако пока доказать этого не может, поскольку не было сбито ни одного дрона.

В этом контексте, немецкие СМИ напоминают о расследовании военными полетов неопознанных беспилотников над военным полигоном в Альтенграбоу в Саксонии-Анхальт. Представитель Территориального командования Бундесвера рассказал изданию MDR Саксония-Анхальт, что в 2023 году было зафиксировано даже двузначное количество сообщений о беспилотниках над военными объектами Германии.

По словам Андреас Шварца из Социал-демократической партии Германии (СДП), стране нужно "ускориться".

Не может быть так, чтобы генеральный инспектор обнаруживал, что существует огромная проблема с беспилотниками, а потом ничего не происходило в течение года - отмечает политик.

Себастьян Шефер (партия "Зеленые") отмечает, что сейчас в Германии "стратегии по беспилотникам не существует".

Они нам срочно нужны - добавляет он.

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Дополнение

Согласно информации Tagesspiegel, сейчас Бундесвер по большей части использует для защиты от беспилотников эффекторные помехи HP-47. Однако необходимо закупить новые устройства. Глушилки - это мобильные устройства для прерывания радиосигналов беспилотника: если беспилотник замечен, солдат направляет на него глушилку.

Вместо боеприпасов глушилка стреляет сигналами помех. В зависимости от модели дрона, летательный аппарат можно заставить лететь к точке старта, приземлиться или разбиться. Основная цель - заблокировать бортовую камеру дрона.

Напомним,

Президент Украины Зеленский планирует усилить возможности беспилотников и противодействовать российским беспилотникам с помощью нового сотрудничества с партнерами.

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