Спрос на оборону: глобальные заказы на вооружение продолжают рост, несмотря на задержки с выполнением заказов

Портфели заказов крупнейших оборонных компаний мира приближаются к рекордным показателям из-за роста геополитической напряженности, в том числе в связи с войной России против Украины. Об этом передает УНН с ссылкой на The Financial Times.

Детали

Анализ 15 оборонных групп показал, что на конец 2022 года - последний срок, за который доступны данные за полный год, - совокупный портфель заказов этих компаний составлял 777,6 миллиарда долларов. Зато двумя годами ранее составлял 701,2 миллиарда долларов. долларов. Как указывает FT, импульс тренда сохранился и в 2023 году: за первые шесть месяцев текущего года совокупный объем незавершенных заказов этих компаний составил $764 млрд. Это увеличило будущий портфель работ оборонных групп, поскольку правительства продолжали размещать заказы.

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По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, общие мировые военные расходы выросли на 3,7 процента в реальном выражении в 2022 году до нового максимума в 2 240 миллиардов долларов.

Также сообщается, что военные расходы в Европе за последние 30 лет демонстрируют самый стремительный рост за последние 30 лет. Правительства стран региона объявили о новых заказах на боеприпасы и танки для пополнения национальных запасов, истощенных благодаря пожертвованиям, направленным в Украину.

Согласно анализу, проведенному FT, наибольший рост новых заказов FT, наибольший рост новых заказов зафиксировала Hanwha Aerospace, бэклог которой вырос с $2,4 млрд в 2020 году до $15,2 млрд на конец 2022 года.

Еще одним бенефициаром увеличения расходов стал немецкий производитель танков Rheinmetall: его портфель заказов вырос с $14,8 млрд в 2020 году до $27,9 млрд в 2022 году. По итогам полугодия его портфель заказов составил $32,5 млрд.

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Не все увеличение расходов связано с Украиной и ее противостоянием военной агрессии России. Например, портфель заказов BAE Systems вырос с $61,8 млрд до $70,8 млрд в 2022 году благодаря новым заказам на существующие программы, включая подводные лодки, фрегаты и истребители. За первые шесть месяцев 2023 года портфель заказов достиг рекордных $84,2 млрд.

По словам Ника Каннингема, аналитика Agency Partners, сроки принятия решений, формирования бюджетов и размещения заказов достаточно долгие. Он также отметил, что в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину с полномасштабным российским вторжением в Украину, пока только формируются заказы, это пока не сказывается на доходах, "за исключением нескольких специалистов с более коротким циклом, таких как Rheinmetall".

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