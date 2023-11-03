Минобороны: новое оружие отечественного производства будет попадать на фронт быстрее
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. С 1 ноября Министерство обороны Украины существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. На период военного положения упрощается процесс испытаний, а также сокращается производственный цикл. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
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"Мы отменили чрезмерные испытания оружия, которые не связаны с подтверждением его боеспособности, сократили количество всевозможных проверок на разных этапах производства, оставив только самые целесообразные, упрощаем механизмы поставки оружия и техники в войска", - заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Детали
Отмечается, что отныне именно производитель определяет, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию, а военные согласовывают перечень параметров (ранее — военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).
Введенные изменения также позволят войскам получать новые образцы ВВТ быстрее. Ведь раньше, например, чтобы обеспечить гарантийный срок хранения (для оружия это 10 лет), новому образцу ВВТ надо было пройти ускоренные климатические испытания в течение шести месяцев, а иногда и года, чтобы определить, будет ли он работоспособным в течение 10 лет. Это требование сейчас отменяется.
Во многих случаях производитель четко понимает, что нет никакой необходимости хранить этот образец в течение 10 лет, потому что он сразу с конвейера идет на фронт. Следовательно, эти показатели срока хранения никак не влияют на качество применения образца.
Отмечается, что отныне Вооруженные Силы и Министерство обороны будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет на себя полную ответственность за качество изготовленного оружия, объем необходимых испытаний и все риски, связанные с поставкой этого оружия в ВСУ.
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