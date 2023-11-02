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Сили оборони отримали житлові модулі з кондиціонером та душем

Київ • УНН

 • 130694 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міноборони закупило та передало для українських військових приблизно пів тисячі житлових модулів з кондиціонером та душем. Про це повідомила пресслужба Міноборони України, пише УНН.

Сили оборони отримали житлові модулі з кондиціонером та душем

Деталі

Як вказали в оборонному відомстві, житлові модулі найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники.

Першими їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці.

Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.

Міноборони зазначає, що у блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові правила: Міноборони змінило підхід до закупівлі їжі для ЗСУ

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