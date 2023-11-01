Нові правила: Міноборони змінило підхід до закупівлі їжі для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міноборони кардинально змінило підхід до закупівлі їжі для ЗСУ. Оголошено торги не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею. Про це під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков, передає УНН з посиланням на Міноборони.
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Кліменков повідомив, що 1 листопада Міністерство оборони України оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для Збройних Сил України. Вони відбуватимуться за новими правилами.
«Міністерство оголосило торги не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею. Міністерство оборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Він полягає в тому, що великі лоти розділені на менші, і тепер на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30. Це створить рівні умови для учасників закупівель», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що згідно з правилами, кожен учасник торгів приходить на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ. Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну. Цей запобіжник ввели після того, як команда міністерства, разом із представниками громадськості та антикорупційною радою, проаналізувала корупційні ризики попередніх угод.
Також повідомляється, що відсутність цих меж раніше дозволяла учасникам торгів маніпулювати цінами на їжу.
«Деякі постачальники ставили високу ціну в каталозі на продукти, які військові частини замовляли часто. А на товари, які військові замовляли рідко або взагалі не замовляли – ставили дуже низьку ціну. В результаті середня ціна товарів на каталог була штучно заниженою.
Зміни у правилах закупівель їжі – це тимчасовий захід, який дозволяє вже зараз суттєво знизити корупційні ризики – ще до того, як наповну запрацює Державний оператор тилу», - йдеться в повідомленні.
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