Нові правила: Міноборони змінило підхід до закупівлі їжі для ЗСУ

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міноборони кардинально змінило підхід до закупівлі їжі для ЗСУ. Оголошено торги не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею. Про це під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков, передає УНН з посиланням на Міноборони.